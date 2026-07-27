CONTROLLI DELLA POLIZIA IN SALENTO

Report della Questura di Lecce ________________

I servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Lecce, dr. Giampietro Lionetti, per garantire un’azione di prevenzione della Polizia di Stato capillare ed efficace, la settimana trascorsa hanno visto il coinvolgimento coordinato degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, della Polizia Stradale e della Divisione Polizia Amministrativa.

La strategia operativa ha puntato a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sia nelle aree periferiche sia nelle zone a maggior densità criminale o esposte al rischio di degrado e microcriminalità. Tra le priorità dell’intervento vi sono stati il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, il monitoraggio dei fenomeni legati alla criminalità minorile e le verifiche sugli esercizi commerciali di vicinato. Particolare attenzione è stata riservata anche all’area della stazione ferroviaria di Lecce e alle vie limitrofe, presidio fondamentale per la sicurezza urbana, nonché ai principali punti di aggregazione del capoluogo, come piazze, parchi e vie del centro storico.

L’attività di prevenzione si è estesa anche ai comuni dell’hinterland e a diverse località della provincia. A Monteroni di Lecce, i servizi si sono concentrati nelle zone oggetto di recenti segnalazioni per comportamenti illeciti. Parallelamente, le verifiche ad ampio raggio hanno interessato i territori di Scorrano e le località balneari lungo la costa, con specifici pattugliamenti nelle marine di Ugento e Salve.

Contemporaneamente, gli operatori della Divisione Polizia Amministrativa hanno condotto mirati controlli amministrativi nei confronti dei locali pubblici e dei titolari di licenze di polizia, accertando il rispetto delle normative vigenti e garantendo il regolare svolgimento delle attività commerciali nei luoghi di maggiore ritrovo giovanile. Le operazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni per assicurare un costante presidio di sicurezza su tutto il territorio provinciale.

Nel corso delle verifiche effettuate durante tutta la settimana in tutto il territorio salentino, si è proceduto all’identificazione di 5146 persone e di 1933 veicoli.

Inoltre, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con ausilio del braccialetto elettronico, nei confronti di un leccese di 61 anni indagato per atti persecutori ai danni di una donna di 54 anni. L’attività investigativa ha preso il via dalla denuncia presentata dalla vittima, la quale ha raccontato che di fronte ai rifiuti ai suoi approcci, il sessantunenne ha intrapreso comportamenti ossessivi e persecutori rivolti sia alla donna che ai suoi familiari, provocandole un perdurante stato di ansia e il timore per la propria incolumità. Alla luce dei gravi elementi raccolti, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, su richiesta della competente Autorità Giudiziaria, ha disposto la misura restrittiva a carico dell’indagato.

Parallelamente, sempre gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un ulteriore provvedimento a carico di un trentottenne originario di Casarano. All’uomo, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova presso una Comunità, è stato revocato il beneficio, dopo aver assunto sostanza stupefacente del tipo cocaina, come accertato dagli agenti della Polizia di Stato. Al termine delle formalità di rito, il trentottenne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 27 luglio 2026

Category: Cronaca