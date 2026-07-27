SCENA MUTA FESTEGGIA 36 ANNI DI STORIA: IL SIPARIO SI APRE ANCORA TRA EMOZIONI E NUOVI PROGETTI

COPERTINO – Trentasei anni di passione, arte e condivisione.

Oggi, 27 luglio, l’associazione culturale e teatrale Scena Muta celebra il suo 36° anniversario, un traguardo importante che racconta un lungo percorso fatto di teatro, musica, danza, formazione e crescita artistica.

Fondata il 27 luglio 1990, Scena Muta ha rappresentato negli anni un punto di riferimento per la cultura del territorio, formando artisti, dando vita a spettacoli e creando occasioni di incontro tra generazioni diverse.

Un cammino costruito grazie all’impegno di tanti protagonisti che hanno condiviso il palcoscenico, alcuni restando nella compagnia, altri proseguendo il proprio percorso altrove, ma portando sempre con sé un pezzo di questa storia.

Il compleanno arriva in un momento particolarmente significativo. Il direttore artistico Ivan Raganato è ancora reduce dalle emozioni e dal successo di “Magliano Ti Amo”, manifestazione che ha saputo coinvolgere pubblico e artisti in una serata di grande partecipazione, mentre lo sguardo è già rivolto al prossimo importante appuntamento teatrale.

Domani sera, infatti, si alzerà il sipario su “Scatolette”, testo inedito di Carla Vistarini, che firma anche la regia dello spettacolo. Un nuovo debutto che rappresenta il modo migliore per celebrare questi trentasei anni di attività: continuare a raccontare storie, dare vita a nuovi personaggi e rinnovare quella stessa emozione che accompagna ogni ingresso in scena.

Per Scena Muta il tempo non è soltanto un anniversario da festeggiare, ma la conferma di una vocazione che continua a rinnovarsi. Dopo oltre tre decenni di attività, la compagnia dimostra che il teatro è ancora capace di unire persone, suscitare emozioni e guardare al futuro con entusiasmo.

Perché il regalo più bello, dopo 36 anni, è poter dire ancora una volta: il sipario si apre.

Category: Costume e società