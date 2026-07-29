CONTROLLI DEL TERRITORIO INTERFORZE A PORTO CESAREO

Comunicazione istituzionale della Prefettura di Lecce ____________

COMUNICATO STAMPA DEL 29 LUGLIO 2026

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PORTO CESAREO: SINERGIE INTERFORZE IMPEGNATE NEI CONTROLLI AD ALTO IMPATTO

In attuazione di quanto definito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto lo scorso15 luglio e delle successive disposizioni operative emanate in sede di Tavolo Tecnico del Questore, è stato effettuato un articolato servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” nel comune di Porto Cesareo.

L’operazione, svoltasi sabato 25 luglio, ha visto l’azione congiunta della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto, della Polizia Locale e del personale della ASL di Lecce.

Nello specifico, sono state effettuate ispezioni capillari, con attività congiunte di tutte le Forze di Polizia, nel corso delle quali il personale coinvolto nel servizio ha effettuato 5 posti di controllo, predisposti lungo le arterie stradali principali, identificando 148 persone, tra cui 14 cittadini stranieri e 25 soggetti con precedenti di Polizia.

Le verifiche sui 41 veicoli fermati hanno portato all’emissione di 12 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e ad un sequestro amministrativo.

Sul fronte del contrasto al consumo di sostanze stupefacenti, anche con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza, si registrano una segnalazione amministrativa e la denuncia a piede libero di un soggetto, con il contestuale sequestro di 2,83 grammi di sostanze stupefacenti (cannabinoidi).

I controlli condotti sul demanio marittimo e nel settore commerciale hanno riguardato tre natanti e sette esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con conseguente accertamento di 17 illeciti amministrativi.

Nello specifico, presso una struttura si è proceduto al sequestro di attrezzature per occupazione abusiva di suolo pubblico, con contestuale accertamento dell’omessa applicazione del piano di autocontrollo HACCP e la mancata esposizione degli orari di apertura, della tabella di somministrazione e dei cartelli del divieto di fumo.

Presso altri due esercizi sono state riscontrate irregolarità relative alla tracciabilità e all’etichettatura dei prodotti ittici.

Nei confronti di un noto locale è stata disposta la sospensione dell’attività di somministrazione per gravi carenze igienico-sanitarie, unitamente all’irrogazione di sanzioni per mancata esposizione della SCIA, delle tabelle alcolemiche, dei prezzi e degli orari.

Oltre ad una delicata ed intense attività da parte della componente aeronavale della Guardia di Finanza, tesa al mantenimento dell’ordine e la sicurezza pubblica in mare, l’attività ispettiva dei finanzieri si è estesa anche al commercio ambulante, con la contestazione di sei violazioni riguardanti la specifica normative di settore.

L’attività di prevenzione proseguirà con la programmazione di analoghi servizi di controllo nel medesimo ambito territoriale.

Il Prefetto, nell’esprimere il proprio ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine per l’impegno e la professionalità dimostrati nell’esecuzione di questa operazione, ha sottolineato l’importanza della collaborazione interforze a garanzia dell’ordine pubblico, in quanto obiettivo primario di queste iniziative è la tutela della legalità e la serenità di tutti i cittadini, ai quali si rinnova l’invito a collaborare segnalando prontamente alle autorità competenti eventuali irregolarità nell’ottica di una migliore tutela della sicurezza integrata e partecipata

Lecce, 29 luglio 2026

IL CAPO DI GABINETTO

M. SERGI

AGLI ORGANI DI STAMPA

Category: Cronaca