INCIDENTE SUL LAVORO A MESAGNE, MUORE OPERAIO TRAVOLTO DAL SOLAIO

(Rdl) __________________ Incidente sul lavoro mortale questa mattina a Mesagne. La vittima è Antonio D’Errico, 66 anni, titolare di un’impresa edile. Stava eseguendo un intervento in una villetta in ristrutturazione quando, per cause ancora da accertare, è crollato il solaio, che lo ha travolto. L’impatto per lui è stato fatale. Inutili i soccorsi.

Il figlio di 26 anni che era a lavoro con lui è rimasto ferito e si trova ora ricoverato all’ospedale Perrino di Brindisi.

La Procura della Repubblica di Brindisi ha aperto un’ indagine per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne eventuali responsabilità.





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