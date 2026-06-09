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NUOVO INCENDIO, NEL SALENTO ORMAI E’ UN’ EMERGENZA CONTINUA

| 9 Giugno 2026 | 0 Comments

(Rdl) _________________ Le campagne di Collepasso, località Serra di Sant’Eleuterio, verso Casarano, erano state già colpite da un incendio, il primo grande rogo della stagione, che il 26 maggio scorso aveva distrutto campi agricoli e macchia mediterranea.

C’erano stati poi quelli sulle coste salentine, sia l’adriatica, sia la jonica, del 30 maggio, e il nuovo rogo nel territorio di Porto Cesareo il 2 giugno.

Questo notte le fiamme hanno attaccato una vasta zona di uliveti lungo la provinciale che da Collepasso porta a Maglie. Ci sono volute ore di interventi dei Vigili del Fuoco prima che l’incendio, poco prima dell’alba, fosse messo sotto controllo. Centinaia gli alberi carbonizzati.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 30 maggio scorso e in quelli del 2 giugno scorso

I PIROMANI CRIMINALI SI SONO PORTATI AVANTI COL LAVORO E HANNO COLPITO SUBITO AI PRIMI CALDI DI STAGIONE. BRUCIANO LE COSTE SALENTINE. L’ALLARME LANCIATO DAI VIGILI DEL FUOCO: “Servono interventi immediati”
SUBITO UN NUOVO INCENDIO SULLE COSTE SALENTINE, QUESTA VOLTA COLPITA LA ZONA DI PUNTA PROSCIUTTO. LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI PORTO CESAREO FRANCESCO SCHITO
SUBITO UN NUOVO INCENDIO SULLE COSTE SALENTINE / THE DAY AFTER

Category: Cronaca

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