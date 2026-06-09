NUOVO INCENDIO, NEL SALENTO ORMAI E’ UN’ EMERGENZA CONTINUA

(Rdl) _________________ Le campagne di Collepasso, località Serra di Sant’Eleuterio, verso Casarano, erano state già colpite da un incendio, il primo grande rogo della stagione, che il 26 maggio scorso aveva distrutto campi agricoli e macchia mediterranea.

C’erano stati poi quelli sulle coste salentine, sia l’adriatica, sia la jonica, del 30 maggio, e il nuovo rogo nel territorio di Porto Cesareo il 2 giugno.

Questo notte le fiamme hanno attaccato una vasta zona di uliveti lungo la provinciale che da Collepasso porta a Maglie. Ci sono volute ore di interventi dei Vigili del Fuoco prima che l’incendio, poco prima dell’alba, fosse messo sotto controllo. Centinaia gli alberi carbonizzati.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 30 maggio scorso e in quelli del 2 giugno scorso

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