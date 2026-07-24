L’INCENDIO DEL GIORNO – VASTO, PAUROSO – A RIVABELLA DI GALLIPOLI

(Rdl) _______________ GRAVE INCENDIO IN ATTO A “PADULA BIANCA”!

Il primo allarme lanciato verso le ore 16 di oggi, venerdì 24 luglio 2026, sulla sua pagina Facebook, direttamente dal sindaco Flavio Fasano, che ha anche postato la foto che riproduciamo.

Un incendio di grosse dimensioni è divampato questo pomeriggio a Padula Bianca, Rivabella, frazione di Gallipoli, una zona anch’essa già ripetutamente presa di mira negli anni scorsi e con particolare accanimento quest’anno.

In breve le fiamme, robuste e decise, con alte colonne di fumo nero, visibili a chilometri di distanza, partite dalla folta vegetazione dei dintorni, sono arrivate fino alle vicinanze dei lidi e delle villette della zona.

Ci sono state scene di paura fra i tanti bagnanti e turisti che d’estate frequentano la famosa località di villeggiatura.

Molti hanno precipitosamente lasciato spiagge e case.

Non ci sono al momento altri particolari disponibili, a parte video e foto, alcune di drammatica rilevanza, postate sui social dai presenti nelle vicinanze.

La priorità di uomini e mezzi di Vigili del Fuoco e Protezione Civile, all’opera per cercare di circoscrivere le fiamme, è evitare che esse distruggano stabilimenti balneari, alberghi ed abitazioni.

Il timore diffuso è che si tratti di un’altra pagina fra le più nere sul fronte degli incendi boschivi di questa nerissima estate salentina. __________________

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Category: Cronaca