DIARIO DEL GIORNO / SABATO 25 LUGLIO 2026

Buongiorno!

Oggi è sabato 25 luglio 2026.

San Giacomo.

Auguri di buon onomastico a chi porta questo nome!

A Lecce, la nostra amica Marika Serra compie 26 anni: buon compleanno!

Come oggi, nel 1943, dopo una riunione della durata di dieci ore, tenuta nella sede del Gran Consiglio del Fascismo a Palazzo Venezia, viene approvato l’ordine del giorno presentato da Dino Grandi e vengono così restituiti tutti i poteri politici e militari nelle mani di Vittorio Emanuele III e degli organi costituzionali.

I fautori di questa manovra voluta per ridimensionare il potere di Benito Mussolini, a causa anche delle poche fortune che l’Italia aveva avuto in guerra, furono il i Gerarchi fascisti come Grandi, Ciano e Bottai.

Alle ore 17 del 25 luglio, dopo aver incontrato il Re a villa Savoia, Mussolini viene arrestato da due Carabinieri: Paolo Vigneri e Raffaele Aversa.

Il Re incarica Badoglio di formare un nuovo governo.

Proverbio salentino: CI CHIANTA UNGULI MANGIA FAE

Chi mette a dimora la piantina della fava ne mangerà il frutto.

In altre parole ognuno raccoglie ciò che semina.

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