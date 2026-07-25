DIARIO DEL GIORNO / SABATO 25 LUGLIO 2026
Buongiorno!
Oggi è sabato 25 luglio 2026.
San Giacomo.
Auguri di buon onomastico a chi porta questo nome!
A Lecce, la nostra amica Marika Serra compie 26 anni: buon compleanno!
Come oggi, nel 1943, dopo una riunione della durata di dieci ore, tenuta nella sede del Gran Consiglio del Fascismo a Palazzo Venezia, viene approvato l’ordine del giorno presentato da Dino Grandi e vengono così restituiti tutti i poteri politici e militari nelle mani di Vittorio Emanuele III e degli organi costituzionali.
I fautori di questa manovra voluta per ridimensionare il potere di Benito Mussolini, a causa anche delle poche fortune che l’Italia aveva avuto in guerra, furono il i Gerarchi fascisti come Grandi, Ciano e Bottai.
Alle ore 17 del 25 luglio, dopo aver incontrato il Re a villa Savoia, Mussolini viene arrestato da due Carabinieri: Paolo Vigneri e Raffaele Aversa.
Il Re incarica Badoglio di formare un nuovo governo.
Proverbio salentino: CI CHIANTA UNGULI MANGIA FAE
Chi mette a dimora la piantina della fava ne mangerà il frutto.
In altre parole ognuno raccoglie ciò che semina.
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