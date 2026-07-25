UN UOMO E UN GIOVANE SALENTINI RINCHIUSI NEL CARCERE DI BORGO SAN NICOLA ACCUSATI PER DUE DISTINTE SITUAZIONI DI VIOLENZA SESSUALE

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Nelle ultime ore i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito due misure cautelari nei confronti di due uomini accusati di violenza sessuale per due diverse circostanze.

Nel primo episodio ieri pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Ruffano hanno arrestato a Supersano un uomo di 50 anni, come richiesto dal gip del Tribunale di Lecce. Nella ricostruzione degli inquirenti dopo la denuncia presentata dalla vittima, una giovane di 20 anni, lei si era rivolta all’uomo per svolgere una preparazione atletica finalizzata al superamento delle prove fisiche di un concorso nelle Forze Armate; nel corso di un incontro avvenuto all’inizio del mese di luglio, l’uomo l’avrebbe costretta a subire un atto sessuale contro la propria volontà



Nel secondo episodio, sempre ieri i Carabinieri della Stazione di Martano hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un giovane 32enne del luogo, già sottoposto agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale per violenza sessuale denunciata nel novembre 2025.

L’indagine trae origine dalla denuncia presentata da una donna di 51 anni, che aveva riferito di essere stata aggredita sessualmente all’interno della propria abitazione di campagna. Sin dai primi momenti successivi ai fatti, la vittima era stata presa in carico secondo i protocolli previsti per i reati rientranti nel cosiddetto “Codice Rosso”, ricevendo assistenza sanitaria, informazioni sui centri antiviolenza e sul servizio nazionale di pubblica utilità 1522, mentre i Carabinieri avevano contestualmente attivato specifiche misure di vigilanza a sua tutela.

Le successive violazioni delle prescrizioni imposte e le reiterate condotte persecutorie contestate all’indagato hanno indotto i militari della Stazione di Martano a richiedere un aggravamento della misura cautelare, richiesta accolta dal gip del Tribunale di Lecce.

Tutti e due gli arrestati si trovano ora nel carcere di Borgo San Nicola.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a tutte le vittime di violenza, nonché a chiunque sia a conoscenza di situazioni di abuso, a non rimanere in silenzio e a rivolgersi con fiducia al Numero Unico di Emergenza 112 o alla Stazione Carabinieri più vicina. Ogni segnalazione viene affrontata con la massima professionalità, riservatezza e attenzione, affinché possano essere tempestivamente attivati gli strumenti di protezione previsti dall’ordinamento.



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