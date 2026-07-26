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TURISTA MUORE A TORRE ULUZZO

| 26 Luglio 2026 | 0 Comments

(Rdl) _________________ Un turista tedesco di 46 anni, di Berlino, del quale non sono state rese note le generalità, in vacanza nel Salento con la moglie e i due figli, è morto ieri mattina a Torre Uluzzo, marina di Nardò. Stava facendo il bagno in mare, a pochi metri dalla riva, quando è stato stroncato da un malore improvviso. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo, prima da parte degli altri bagnanti, poi dei sanitari del 118 accorsi sul posto.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 19 luglio scorso

TURISTA MUORE A TORRE SAN GIOVANNI. POI OGGI ALTRE DUE VITTIME FRA GLI ANZIANI SULLE SPIAGGE SALENTINE

Category: Cronaca

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